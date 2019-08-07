7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 5 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 7 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем с 1,5 млн га, что составляет 72,8% от запланированного.

В лидерах Брестская область. Здесь убрано 95,3% площадей, намолочено свыше 1 млн 146 тыс. т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 83,6% площадей, намолотив более 1 млн 36 тыс. т зерна. В тройке лидеров уборочной кампании Минская область. Здесь план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 72,7%, намолот составляет 1 млн 260,9 тыс. т.

В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 69,3% площадей (намолочено 517,5 тыс. т зерна), Могилевской - с 67,8% (552,8 тыс. т зерна).

В Витебской области убрано 49,4% площадей. Аграрии намолотили 547,9 тыс. т зерна.

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На 7 августа задание выполнено на 66,2% (539,6 тыс. т).-0-