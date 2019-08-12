12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 5,5 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем с 1,7 млн га, что составляет 79,8% от запланированного. Средняя урожайность - 32 ц/га (в 2018 году - 27 ц/га).

В лидерах по темпам уборки Брестская область: убрано 98,7% площадей, намолочено свыше 1 млн 183 тыс. т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 91,6% площадей, намолотив более 1 млн 124 тыс. т зерна. В тройке лидеров уборочной кампании Минская область. Здесь план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 81,9%, намолот составляет 1 млн 413,2 тыс. т.

В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 76,8% площадей (намолочено 569 тыс. т зерна), Могилевской - с 74,4% (609,8 тыс. т зерна).

В Витебской области убрано 55,6% площадей. Аграрии намолотили 617,8 тыс. т зерна.

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На 12 августа задание выполнено на 76,1% (620 тыс. т).-0-