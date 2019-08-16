16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 5,7 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 16 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 1,8 млн га, что составляет 84,7% от запланированного. Средняя урожайность - 31,8 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 26,7 ц/га).

Самый большой намолот в Минской области - 1,5 млн т зерна, план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 87%. Завершают уборку в южных и западных регионах страны. Так, в Брестской области убрано 98,8% площадей, намолочено почти 1,2 млн т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 94,3% площадей, намолотив более 1,15 млн т зерна.

В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 84,2% площадей (намолочено 597,8 тыс. т зерна), Могилевской - с 81,6% (644,7 тыс. т зерна).

В Витебской области убрано 62,1% площадей. Аграрии намолотили 673,9 тыс. т зерна.

План поставок зерна в счет госзаказа в этом году составляет 815 тыс. т. На 16 августа задание выполнено на 83,8% (682,8 тыс. т).-0-