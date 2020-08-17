17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 7 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 17 августа, зерновые и зернобобовые культуры (кроме кукурузы, гречихи и проса) убраны почти с 1,9 млн га, что составляет 86,2% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 98,2% площадей (331,6 тыс. га). В Гродненской области убрано 95,7% площадей от плана (305 тыс. га), в Гомельской - 94% (319,7 тыс. га), Минской - 92,2% (447 тыс. га), Могилевской - 73,3% (246,5 тыс. га), Витебской - 64,2% (242,7 тыс. га).

Всего по стране намолочено 7,104 млн т зерна при средней урожайности 37,5 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,8 ц/га). В Минской области собрали более 1,8 млн т зерна, в Гродненской - свыше 1,4 млн т, Брестской - более 1,3 млн т.

Лен вытереблен на 42,4 тыс. га (87,2% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 15,5 тыс. га (36,6% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 1,76 тыс. га, заготовлено почти 5 тыс. т.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 746,1 тыс. га (91,2% от плана). Заготовлено 746,4 тыс. т сена (73,9% от плана), 12,599 млн т сенажа (100%) и 619,4 тыс. т силоса (3,23%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 43,4% от плана.-0-