7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили почти 1 млн т зерна кукурузы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 7 ноября, кукурузу убрали с 1,116 млн га (91,6% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 972,6 тыс. га (96,7% плана), собрано 22,466 млн т зеленой массы при урожайности 231 ц/га. Уборка кукурузы на зерно продолжается: работы проведены на 144 тыс. га (67,7% плана), намолочено 996,3 тыс. т.

Всего по стране намолочено 9,056 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 38,7 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 34,5 ц/га). В Минской области собрали 2,3 млн т зерна, в Гродненской - 1,7 млн т, Брестской - свыше 1,5 млн т, Могилевской - более 1,2 млн т, Витебской и Гомельской - свыше 1,1 млн т.

Сахарную свеклу в Беларуси убрали с 71,3 тыс. га, что составляет 86,5% уборочной площади. Собрано 3,414 млн т при средней урожайности 479,1 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,27%. Что касается других овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 5,73 тыс. га (95,7% плана), собрано 160,6 тыс. т при урожайности 280,1 ц/га.

В Беларуси заготовлено 13,809 млн т сенажа (109,6% плана) и 19,365 млн т силоса (101%). Всего на данный момент заготовлено 9,6 млн т кормовых единиц травяных кормов (103% плана).-0-