7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили почти 4,8 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 7 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 1,2 млн га, что составляет 56,8% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 77,3% площадей (260,8 тыс. га). В Гомельской области убрано 72,6% площадей от плана (247 тыс. га). Гродненской - 63,3% (201,6 тыс. га), Минской - 57,3% (278 тыс. га), Могилевской - 41,5% (139,5 тыс. га), Витебской - 31,6% (119,4 тыс. га).

Всего по стране намолочено 4 млн 762,2 тыс. т зерна при средней урожайности 38,2 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,2 ц/га). В планах аграриев - собрать 8 млн т зерна.

Лен вытереблен на 34 тыс. га (70% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 722,7 тыс. га (88,3% от плана). Заготовлено 687,4 тыс. т сена (68,1% от плана), 12,377 млн т сенажа (98,2%) и 516,9 тыс. т силоса (2,7%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 42,1% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.-0-