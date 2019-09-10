Белорусские аграрии почти на 97% выполнили госзаказ по зерну

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Беларуси поставили в счет госзаказа свыше 787 тыс. т зерна, что составляет 96,6% запланированного. Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.
Уже полностью выполнили задание три региона: Брестская, Витебская и Минская области.
План поставок пивоваренного ячменя в счет госзаказа хозяйства страны выполнили чуть более чем на 64% (54,1 тыс. т).
Согласно оперативной информации министерства, в Беларуси зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны практически на 90% площадей. Намолочено более 6 млн 556 тыс. т зерна. Средняя урожайность составляет 31,2 ц/га.
Кукуруза пока убрана лишь с 2,5 тыс. га, это чуть более 1%. Всего под эту культуру в нынешнем году отведено свыше 231 тыс. га. Намолот на сегодня составляет почти 19 тыс. т зерна. В среднем с 1 га аграрии убирают 74,1 ц зерна кукурузы.-0-