Белорусские аграрии убрали более половины площадей озимого рапса на зерно

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии убрали озимый рапс на зерно с 170,6 тыс. га, что составляет 53% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 20 июля, намолочено 359,5 тыс. т озимого рапса, урожайность составляет 21,1 ц/га. Завершается уборка озимой сурепицы на зерно: работы проведены на 26,4 тыс. га (97,3% запланированных площадей), намолочено 25,6 тыс. т при урожайности 9,69 ц/га.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в этом году планируется убрать более чем с 2,2 млн га. Уборочные работы пока выполнены на 92,7 тыс. га (4,22% запланированных площадей). Намолочено 344,2 тыс. т зерна, урожайность составляет 37,2 ц/га. Озимая рожь убрана с 20,1 тыс. га (5,57% плана), пшеница - с 21,5 тыс. га (3,19%), тритикале - с 18,3 тыс. га (4%), ячмень - с 31,5 тыс. га (7,96%), овес - 0,24 тыс. га (0,16%).

Лен вытереблен на 10,14 тыс. га (20,8% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 607,1 тыс. га (74,2% от плана). Заготовлено 519,1 тыс. т сена (51,4% от плана), 11,395 млн т сенажа (90,4%) и 484,8 тыс. т силоса (2,53%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 38,1% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.-0-