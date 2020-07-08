Белорусские аграрии убрали половину площадей озимого ячменя

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии убрали озимый ячмень с 8,83 тыс. га, что составляет 50,2% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 8 июля, намолочено 47,3 тыс. т озимого ячменя, урожайность составляет 53,6 ц/га. Активно идет уборка озимой сурепицы на зерно: работы проведены на 17,9 тыс. га (55,7% запланированных площадей), намолочено 17 тыс. т при урожайности 9,51 ц/га. Что касается озимого рапса на зерно, то он убран с 3,7 тыс. га (1,14% от плана), намолот составляет 5,68 тыс. т, урожайность - 15,4 ц/га.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в этом году планируется убрать более чем с 2,2 млн га. Уборочные работы пока выполнены на 0,4% запланированных площадей.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 332,2 тыс. га (40,6% от плана). В Брестской области работы проведены на 96 тыс. га (63,2% запланированных площадей), в Минской - на 108,9 тыс. га (60,6%), Гомельской - 56,8 тыс. га (54,6%), Гродненской - 49,6 тыс. га (29,2%), Могилевской - 19,1 тыс. га (16,9%), Витебской - 1,79 тыс. га (1,79%). Заготовлено 361,4 тыс. т сена (35,8% к плану), 9,424 млн т сенажа (74,8%) и 458,5 тыс. т силоса (2,39%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 31,2% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.-0-