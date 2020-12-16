16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии в этом году заготовили рекордное количество травяных кормов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В этом году заготовлено 9,8 млн т кормовых единиц травяных кормов, или 31,4 ц на условную голову скота. Это на 13% выше уровня 2019 года и на 4% больше планового показателя, соответствующего поручению главы государства о заготовке полуторагодичного запаса. Данный уровень заготовки травяных кормов - рекордный в истории страны. Наибольший прирост обеспечили аграрии Брестской области, которые заготовили по 33,7 ц кормовых единиц на условную голову скота, что на 22% выше прошлогоднего уровня", - рассказали в пресс-службе.

Льнозаводы заготовили 167,5 тыс. т льнотресты (109% к показателю 2019 года) при средней урожайности 35,4 ц/га (плюс 3,9 ц/га к показателю 2019-го). Свеклосеющие организации накопали 4,149 млн т корнеплодов при средней урожайности 506,7 ц/га. В сельскохозяйственных организациях страны собрано 711 тыс. т картофеля и 174,9 тыс. т овощей.

"Закладка плодоовощной продукции и картофеля в стабилизационные фонды выполнена полностью. Заложено 8 тыс. т фруктов, 27 тыс. т картофеля и 35,7 тыс. т других овощей, в том числе 14,7 тыс. т капусты, 6,8 тыс. т моркови, 5 тыс. т свеклы, 9,2 тыс. т репчатого лука", - резюмировали в Минсельхозпроде.-0-