Белорусские аграрии завершают подготовку сельхозтехники к весенним полевым работам

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии завершают подготовку сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"Имеющийся парк техники позволяет провести весенние полевые работы в агротехнические сроки. В настоящее время завершается подготовка сельскохозяйственной техники к полевым работам, идет плановый ремонт", - отметили в Минсельхозпроде.
Погодные условия способствуют проведению полевых работ уже в феврале. Организована работа по вывозке и внесению органических удобрений, вспашке, закрытию влаги.
По состоянию на 28 февраля, накоплено 580 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений под яровой сев (46% к потребности и 144% к уровню 2019 года). Всего планируется накопить 1160,9 тыс. т, что составит 145% к уровню 2019 года. Полностью сформированы основной и страховой фонды семян яровых зерновых и зернобобовых культур.
Массовый выход на поля для сева ранних яровых зерновых и зернобобовых прогнозируется при температуре почвы плюс 5 градусов и выше.-0-