23 ноября, Клецкий район /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии завершают зяблевую обработку почвы, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завершаем подготовку почвы к весенней посевной 2019 года. Параллельно идет подготовка семян, разрабатываются рабочие планы, которые позволят нам провести работы своевременно и обеспечить выполнение запланированных на 2019 год показателей", - сказал Владимир Гракун. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 23 ноября, зяблевая обработка почвы проведена на 94,7% площадей.

Сегодня в Клецке проходит республиканский семинар-совещание по подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам 2019 года. "От исправности техники зависит своевременность проведения комплекса работ, которые влияют на урожай. В этому году мы своевременно провели комплекс посевных и уборочных работ, но хотелось бы достичь еще лучших результатов", - отметил замминистра.

Участники семинара-совещания ознакомились с производственной базой ОАО "Клецкий райагросервис" и выставкой новой сельхозтехники, посетили ОАО "Кухчицы" (Клецкий район) и ОАО "Грицкевичи" (Несвижский район). Темами обсуждения на пленарном заседании стали итоги выполнения плана ремонта сельскохозтехники в 2017/2018 годах и задачи на 2019 год, совершенствование работы по охране труда, транспортной и пожарной безопасности.-0-