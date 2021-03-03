3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские агрометеорологи не ожидают опасных для озимых погодных явлений в ближайшее время, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На большинстве наблюдаемых полей озимые культуры обладают нормальной жизнеспособностью: в пробах наблюдалось полное отрастание, или изреженность не превысила естественную гибель. Продолжительное залегание высокого снежного покрова на слабо промерзшей почве вызвало на отдельных полях в Минской области развитие снежной плесени. В Гомельской области в одной трети проб озимого рапса изреженность оказалась значительной. Здесь произошло частичное вымерзание рапса из-за низких температур и неравномерного залегания снежного покрова в периоды похолоданий в январе и феврале", - рассказали в Белгидромете.

По словам агрометеорологов, окончательный исход перезимовки озимых во многом зависит от погодной обстановки в ранневесенний период. В ближайшее время опасных явлений для зимующих культур не ожидается. В первой пятидневке марта теплая погода будет способствовать дальнейшему разрушению снежного покрова и оттаиванию почвы.-0-