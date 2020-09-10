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10 сентября 2020, 09:15

Белорусские архитекторы собирают материалы для новой энциклопедии

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские архитекторы собирают материалы для новой энциклопедии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства архитектуры и строительства.

"Справочнику "Архитекторы советской Белоруссии" без малого три десятилетия. Разговоры об обновлении и дополнении единственного в своем роде тематического издания в профессиональной среде архитекторов идут давно. Примечательных объектов на улицах белорусских городов и других населенных пунктов за это время появилось немало. В каждом из них - воплощение творческих задумок конкретного человека - автора произведения архитектуры", - отметили в ведомстве.

Поучаствовать в подготовке обновленного энциклопедического издания "Архитекторы Беларуси" может каждый. По словам заместителя председателя ОО "Белорусский союз архитекторов" Михаила Гаухфельда, начать работу решено с создания специального перечня зданий и сооружений, построенных в стране по индивидуальным проектам, начиная с 50-х годов прошлого столетия и по настоящее время. Старт подготовки этого документа дан на сайте bsa.by. Любой желающий может дополнить его своими объектами, а также, если возникнет необходимость, внести в текст документа другие исправления. Материалы с указанием контактных данных можно отправлять по адресу rda@bsa.by до 30 октября этого года. Списки зданий и сооружений, построенных по индивидуальным проектам, по каждому населенному пункту страны будут формироваться отдельно. Итоговый перечень после сбора материалов специалисты опубликуют на сайте Белорусского союза архитекторов (БСА).

"Все объекты, вошедшие в наш перечень, отличаются уникальным архитектурным обликом. Многие из них в свое время были отмечены государственными или профессиональными наградами за архитектурную составляющую. На каждом градостроительном комплексе, здании и сооружении из этого списка планируется установить информационную табличку с указанием года возведения, авторов проекта, наименованиями проектной организации и фирмы-застройщика. Ремонт, реконструкция и любое изменение внешнего вида данных объектов будут возможны лишь при участии авторов проектов или после согласования необходимых процедур с ними. При отсутствии авторов архитектурного произведения это можно будет сделать только при согласовании с градостроительным советом города или региона. По всем этим моментам планируем тесным образом взаимодействовать сразу с тремя министерствами - архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства и культуры", - акцентировал внимание Михаил Гаухфельд.

В планах у профессионального объединения архитекторов - добиться обязательной установки на каждом индивидуальном объекте нового строительства таблички с именами автора (авторов) проекта, проектной организации и застройщика. В последующем на этапе эксплуатации сооружения это поможет избежать многих проблемных ситуаций, считают в БСА.-0-

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