27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки готовы рассматривать предоставление кредитных каникул физлицам с учетом рекомендаций Нацбанка, сообщили БЕЛТА представители банков.

Как пояснили в Белагропромбанке, у них есть механизм, предусматривающий для физлиц возможность отсрочки погашения задолженности по кредитным договорам (по основному долгу и процентам) на срок до трех месяцев. При этом предоставление отсрочки рассматривается банком индивидуально при обращениях кредитополучателей.

В Белинвестбанке отмечают, что непредвиденные трудности в жизни людей встречались и раньше. В зависимости от ситуации, в которую попал человек, возможны перенос или отсрочка платежей. На три месяца может быть предоставлена отсрочка по погашению основного долга по кредиту на потребительские нужды, на недвижимость - до 2 лет. "При возникновении проблем у кредитополучателя есть возможность написать заявление в банк и объяснить сложившуюся ситуацию. Нужно будет приложить подтверждающие документы, например, копию трудовой книжки со страницей об увольнении, информацию об изменении дохода, другие документы, подтверждающие наступление особых обстоятельств. При этом решение будет приниматься в каждом случае индивидуально", - пояснили в Белинвестбанке.

В Банке БелВЭБ рассказали, что сейчас рассматривают возможность кредитных каникул для кредитополучателей и их возможные условия. "При этом для получения отсрочки на уплату основного долга и процентов по кредиту необходимо будет представить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния кредитополучателя. Например, копию приказа о направлении в неоплачиваемый отпуск, копию больничного листа и т.п.", - отметили в банке.

Ранее Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для населения - отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Кредитные каникулы могут быть предоставлены при наличии подтверждающих документов. Одновременно рекомендуется продлить срок возврата (погашения) кредита.

Как отмечается в письме Нацбанка, с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки возможно сокращение доходов организаций и предприятий из-за ограничения или невозможности их работы. Это может повлечь необходимость предоставить социальные отпуска работникам с частичным сохранением зарплаты. Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения заработной платы.-0-