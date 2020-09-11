Белорусские банки направили в I полугодии около Br19,2 млн на оказание благотворительной помощи

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки направили в первом полугодии около Br19,2 млн на оказание благотворительной (спонсорской) помощи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Ассоциации белорусских банков.

В том числе средства направлены на поддержку учреждений здравоохранения - свыше Br2,3 млн, учреждений образования и культуры - около Br1,3 млн, спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций - более Br6,3 млн. Помощь оказывается также инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и на другие социально значимые цели.

"Белорусские банки, реализуя функцию социальной ответственности бизнеса, сохраняют благотворительную помощь на уровне прошлого года, по итогам которого она составила около Br38 млн, - отметил председатель ассоциации Владимир Драгун. - При этом приоритетными целями являются поддержка здравоохранения, культуры, образования и спорта, социально уязвимых категорий граждан".

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году для координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.-0-