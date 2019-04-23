Белорусские бренды представлены на выставке в Зимбабве

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus впервые открылась в рамках 60-й многоотраслевой международной выставки Zimbabwe International Trade Fair 2019, которая проходит с 23 по 27 апреля, сообщила БЕЛТА специалист отдела зарубежных выставок предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты Анастасия Ворох.

В белорусском павильоне представлены предприятия БелАЗ, Минский тракторный завод, "Сохра" и "Чефи", а также информационный стенд с демонстрацией экономического потенциала Беларуси. Сегодня его посетил министр промышленности и коммерции Зимбабве Мангалисо Ндлову, которому продемонстрировали 3D-экскурсию по заводу БелАЗ с помощью VR-очков и ознакомили с процессом производства карьерных самосвалов от начала до отгрузки потребителю.

"БелАЗ представляет на выставке карьерную технику для перевозки горных пород в тяжелых условиях добычи на глубоких шахтах и карьерах и способную работать в различных климатических условиях: при температуре окружающей среды от 50 градусов мороза до 50 градусов жары. Можно ознакомиться с презентацией самосвалов с грузоподъемностью 55 и 130 т, фронтальных погрузчиков БелАЗ-78221 и колесных бульдозеров БелАЗ-78231,предназначенных для механизации погрузки, земляных работ и выемки грунта на открытых карьерах, а также поливооросительных машин БЕЛАЗ-76473, способных разбрызгивать воду на открытых карьерах. С 2014 года Зимбабве значится в списке перспективнейших направлений экспорта для предприятия: поставка в 2017 году 52 единиц техники БелАЗ стала одной из самых крупных годовых партий, реализованных в дальнее зарубежье", - отметила специалист.

Минский тракторный завод демонстрирует тракторы BELARUS для сельскохозяйственных и коммунальных работ. Предприятие активно наращивает сотрудничество с Африкой ввиду стремительного развития сельского хозяйства в этом регионе. В 2018 году предприятие подписало крупный контракт с зимбабвийскими партнерами.

В экспозиции принимает участие группа компаний "Сохра" - сервисный подрядчик и поставщик белорусской карьерной техники, грузовых автомобилей, тракторов, спецтехники и другой продукции белорусского производства в Африку.

Изделия медицинского назначения, аптечки первой помощи для оснащения транспортных средств и для общего пользования представляет отечественный производитель "Чефи".

Экспозиция белорусских производителей проводится во время делового визита в Зимбабве, организованного БелТПП. Белорусскую делегацию возглавляет заместитель председателя БелТПП Андрей Шаханович. Запланированы встречи с представителями руководства государственных органов Зимбабве, а также двусторонний бизнес-форум.

"На сегодняшний день Зимбабве считается важным партнером для Беларуси в Южноафриканском регионе. В соответствии с договоренностями президентов Беларуси и Зимбабве планируется развивать сотрудничество в таких сферах, как горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, энергетика, в том числе автомобильные и железные дороги, строительство, транспорт и логистика. В 2018 году были заключены многомиллионные контракты на поставку специализированной техники", - рассказала Анастасия Ворох.

Экспозицию белорусских производителей Made in Belarus организует выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Южно-Африканской Республике.

Zimbabwe International Trade Fair - одна из крупнейших выставок Южноафриканского региона. В 2019 году в выставке принимают участие 435 компании из 15 государств. Национальные павильоны представили Беларусь, Кения, Мозамбик, Южная Африка, Япония, США.-0-