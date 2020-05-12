Белорусские депутаты рассмотрят на весенней сессии соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянная комиссия Палаты представителей по бюджету и финансам готовит к рассмотрению проект закона о ратификации соглашения между ЕАЭС и Сингапуром о создании зоны свободной торговли. Парламент рассмотрит его на весенней сессии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя профильной комиссии Виталий Васюков.

Соглашение ориентировано на дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Сингапуром, создание режима свободной торговли с этой страной для всех государств - членов ЕАЭС. "Для Беларуси такое соглашение является важным с точки зрения доступа к одному из мировых финансовых центров и привлечения иностранных инвестиций", - отметил парламентарий.

ЕЭК разработала соглашение с целью либерализации режима торговли товарами. Документ стал итогом торговых переговоров, начало которых одобрил своим решением Высший Евразийский экономический совет.

Как сообщалось, соглашение подписано 1 октября 2019 года в Ереване после заседания ВЕЭС. На саммите премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун подчеркнул, что это будет способствовать развитию промышленности, инвестициям, установлению контактов между людьми, представителями бизнеса. Руководитель правительства выразил уверенность, что реализация соглашения приведет к сближению регионов и даст им преимущества, выходящие далеко за рамки непосредственно торговли.-0-