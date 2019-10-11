11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дорожники подписали в Украине крупнейший контракт на строительство трассы в Ровенской области. Такую информацию разметила в Facebook компания "Белавтодор-Украина", сообщает БЕЛТА.

"11 октября подписан крупнейший на сегодня контракт в сфере дорожного строительства для белорусских предприятий в Украине. Этот контракт на строительство нового участка автодороги в Ровенской области, которая станет частью будущего проекта "Северный обход Ровно", заключен между Службой автомобильных дорог и ОАО "Дорожно-строительный трест №2, Гомель", входящим в состав холдинга "Белавтодор", - сообщает "Белавтодор-Украина".

Белорусское предприятие 25 сентября было признано победителем в тендере на строительство данной автодороги, участниками которого были также турецкая компания Onur и азербайджанская Evrascon. Это один из крупнейших тендеров, которые проводились в Ровенской области. Сумма контракта составляет 745 млн 999 тыс гривен, что почти на 10% меньше стоимости строительства, предусмотренной тендерной документацией. Таким образом, белорусские дорожники сэкономят для украинского бюджета почти 80 млн гривен.

Начало строительства новой асфальтобетонной автодороги, которая будет иметь по две полосы в каждом направлении, планируется в этом году. Строительство продлится до конца 2020 года.

"Белавтодор" намерен и в дальнейшем наращивать свое присутствие на украинском рынке дорожного строительства.-0-