Белорусские экспортеры будут представлены на выставке Gulfood в Дубае

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экспозиция будет организована на крупнейшей в мире ежегодной выставке продуктов питания и напитков Gulfood, которая пройдет в Дубае (ОАЭ) с 21 по 25 февраля. Об этом сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" БелТПП, которое является организатором экспозиции.

"Национальный павильон Беларуси открывается на выставке в Дубае шестой год подряд под неизменным слоганом "Беларусь - вкус природы". В 2021 году площадь белорусской экспозиции увеличилась в полтора раза, включив в себя стенды 25 компаний - экспортеров мясной и молочной продукции, изделий из мяса птицы и яиц, бакалейной и кондитерской продукции", - отметили в выставочной компании.

Предприятия, которые будут представлены на выставке, обладают международными сертификатами соответствия требованиям ISO по системе менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов, а демонстрируемая продукция имеет сертификаты "Халяль". Ряд из них уже работает на рынках стран Персидского залива, остальные прибывают в ОАЭ в поиске надежных партнеров, добавили в "Белинтерэкспо"

Как сообщили организаторы экспозиции, новшеством в этом году станет гибридный формат национального павильона Беларуси. Так, для удобства посетителей создана онлайн-платформа - своеобразное виртуальное зеркало экспозиции, где представлены стенды предприятий-участников. На данной платформе посетители выставки могут увидеть, что в настоящее время присутствует на стенде, какие именно товары и продукты представлены, связаться с представителем компании и назначить встречу, а также в онлайн-режиме следить за новостями мероприятия.

Деловая программа белорусской делегации помимо работы непосредственно на выставке включает в себя участие в бизнес-брифинге, организованном Торгово-промышленной палатой Дубая, консультации с агентством Dubai Exports, участие в конференции Gulfood Innovation Summit, переговоры с Агентством по стандартизации и метрологии ОАЭ, презентации и переговоры с представителями торговых сетей и импортеров из десятков стран мира.

В состав белорусской делегации войдут председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц, а также представители руководства белорусских предприятий.

Выставка Gulfood является одним из самых представительных смотров достижений мировой индустрии продуктов питания. Ежегодно в ней участвует около 5 тыс. компаний из 85 стран, а количество посетителей составляет около 100 тыс. человек со всего мира.

Экспозиция проводится при поддержке Белорусской торгово-промышленной палаты, посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, Торгово-Промышленной палаты Дубая, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и концерна "Белгоспищепром".-0-