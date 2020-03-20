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Экономика
20 марта 2020, 09:00

Белорусские фирмы ждут сбои в цепочках поставок: как бизнесу остаться здоровым в новых условиях?

От коронавируса болеют не только люди, но и бизнес. Из-за карантинных мероприятий многие компании по всему миру испытывают проблемы со сроками поставок, отменяют массовые мероприятия и несут убытки. ООН прогнозирует, что потери мировой экономики от последствий пандемии в этом году могут достигнуть 2 трлн долларов. Какие белорусские предприятия находятся в группе риска в первую очередь? И как бизнес может защититься от коронавируса? Своим экспертным мнением поделились специалисты Банка Дабрабыт.

Почему вирус опасен для бизнеса?

Для успешного функционирования любому предприятию нужны сырье, ресурсы, инструменты, техника, расходные материалы и многое другое, что зачастую попадает в распоряжение заказчику через длинную цепочку поставок. Она может включать в себя множество звеньев, участвующих в доставке заказанного товара. Во многих случаях вовлечены поставщики из других стран. И проникновение коронавируса в цепочки поставок в последнее время стало весьма болезненным фактором для бизнеса.

В условиях, когда мировая экономика глобализирована как никогда, чем крупнее компания - тем шире география ее бизнеса, тем с большим количеством других компаний она взаимодействует и тем сильнее зависит от них. Поэтому сегодня мы все чаще видим, что по мере распространения коронавируса по континентам возникают сбои в цепочках поставок в совершенно разных отраслях экономики.

О сбоях в цепочках поставок электроники из Китая по всему миру уже сообщил на прошлой неделе Financial Times. Как отмечает издание, доставка персональных компьютеров и комплектующих в ближайшее время может занимать в три раза больше времени, чем до начала пандемии. С проблемами, связанными с задержкой производства и ограничениями поставок из-за коронавируса столкнулась компания Apple. Сервис Bloomberg отмечает, что существует дефицит отдельных комплектующих и запчастей для смартфонов "яблочного" бренда, причем их нехватка может сохраняться в течение ближайших нескольких недель.

Беларусь также включена в глобальную экономику. И хотя большинство производств отечественных предприятий сконцентрировано в пределах границ республики, наша экономика не избежит влияния коронавируса. Какие отрасли могут пострадать больше всего? Банк Дабрабыт провел анализ своей клиентской базы на предмет потенциальной уязвимости крупных клиентов перед проблемами, которые могут возникнуть в их цепочках поставок, и поделился своими выводами.

Кто в группе риска?

По мнению специалистов банка, наиболее подвержены этому риску отрасли, связанные с компьютерами, мобильными телефонами и бытовой техникой. К этому располагает специфика географии расположения производств - ведь многие из них находятся в Китае.

"Почувствовать на себе последствия коронавируса может вся оптово-розничная торговля техникой. Поскольку, выражаясь медицинской терминологией, несмотря на отсутствие прямых контрактов, эта отрасль является "контактом второго уровня", - уточнил заместитель председателя правления Банка Дабрабыт Александр Клочко.

Также в зоне риска находятся все, кто связан с автозапчастями, так как данная отрасль также сосредоточена на азиатских рынках. Малый бизнес, занимающийся сервисом, сопровождением, закупкой, реализацией комплектующих и любого рода инструментов, тоже может пострадать.

"Менее очевидно, но так же предсказуемо, что при сравнительно небольшом уровне прямого импорта из Китая, белорусские компании на 70-80% зависимы от крупных европейских производителей, которые, в свою очередь, используют компоненты и сырье из стран очень широкой географии. А азиатские государства занимают первые строки в этом перечне", - резюмировал Александр Клочко.

Но есть и хорошие новости! В относительно стабильной зоне у нас остаются производители продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Как защищаться?

Каким образом белорусские компании могут избежать или хотя бы минимизировать последствия в сбоях поставок, вызванных коронавирусом? В первую очередь они должны научиться легко и оперативно находить замену поставщикам, которые начали подводить. В экономике наступает своего рода момент истины создания и развития договорных отношений. Альтернативы нужно искать быстро, отсрочку по платежам просить максимально длинную, в отсутствие истории взаимоотношений уповать на доверие контрагентов.

Однако на практике достичь этого будет непросто. Ситуация с дефицитом свободной оборотки и неуверенностью в финансовой стабильности партнеров по бизнесу сегодня одинакова во всем мире. Коронавирус шагает по планете, и в сложных условиях находятся практически все. Поэтому предприятиям как никогда нужны посредники, у которых есть деньги и инструменты оценки рисков.

Эксперты Банка Дабрабыт считают, что наиболее подходящим средством для быстрого создания новой и восстановления существующей цепи поставок является международный факторинг.

Международный факторинг представляет собой подвид факторинговой операции, который обеспечивает расчеты и сервисное сопровождение финансирования поставок товаров и услуг с отсрочкой платежа в условиях, когда поставщик и покупатель являются резидентами разных государств. Он используется для работы по долгосрочным или бессрочным внешнеэкономическим контрактам, характеризующимся регулярностью поставок и тенденцией к увеличению товарооборота.

Факторинг предоставляет возможность устанавливать большие сроки платежей и пользоваться большими отсрочками по платежам за поставленную продукцию. При этом поставщик товаров и услуг получает деньги на счет практически сразу же - их ему предоставляет факторинговая компания или банк, который затем истребует образовавшуюся дебиторскую задолженность у покупателя товаров и услуг.

Услуга международного факторинга может быть полезна как для экспортеров, так и для импортеров.

"Если нужно сохранить или увеличить объемы экспорта, предоставив отсрочку контрагенту, - тогда вам подойдет экспортный факторинг с правом регресса. Если вы не уверены в своем контрагенте и хотите получить деньги гарантировано - мы предложим экспортный факторинг без права регресса. Если вы импортер и сейчас ведете переговоры о получении отсрочки платежа - вам подойдет инструмент импортного факторинга, при котором мы поручимся за вас перед зарубежными поставщиками и те дадут необходимую отсрочку", - пояснил представитель Банка Дабрабыт.

Банк Дабрабыт с 2017 года является членом международной факторинговой организации Factors Chain International, которая позволяет взаимодействовать с банками из других стран. Наличие широкой сети банков-партнеров дает возможность оценивать и управлять рисками внешнеторговой деятельности практически без ограничения географии.

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