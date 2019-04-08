Белорусские Geely вызвали повышенный интерес на Петербургском автосалоне

8 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выпущенные в Беларуси автомобили Geely вызвали повышенные интерес на "Петербургском международном автомобильном салоне - 2019", сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Отдельный стенд автомобилей Geely, собранных в Беларуси, представил официальный дилер компании в Санкт-Петербурге - ООО "М2О", - отметили в дипмиссии. - Экспозиция белорусских производителей вызвала повышенный спрос у петербуржцев. Наибольший интерес традиционно вызывает популярная в России модель Geely Atlas. По мнению дилера, рост поставок белоруской автомобильной техники на берега Невы из года в год будет расти".

Международный автосалон прошел в Санкт-Петербурге с 4 по 6 апреля. Новый выставочный проект является правопреемником самой посещаемой в Санкт-Петербурге ежегодной выставки "Мир автомобиля". Экспозиция "Петербургского международного автомобильного салона - 2019" была представлена тремя самостоятельными разделами: "Автомобили" - легковые, грузовые, автобусы, легкие грузовики и коммерческий транспорт, специальная автотехника; "Автокомпоненты" - запасные части, комплектующие и расходные материалы для автопрома; "Автофестиваль" - экспозиция ретроавтомобилей, эксклюзивный тюнинг серийных автомобилей, мототехника, уникальные образцы автомобилей из коллекций фанклубов, тест-драйвы серийных автомобилей, площадки дрифтинга, картинга и автозвука, автопарад на ВАЗ 2101, посвященный 50-летию со дня выпуска первого автомобиля этой модели.-0-