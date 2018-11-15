Белорусские и китайские банки намерены развивать сотрудничество

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и китайские банки планируют заключить меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита 12-14 ноября председателя Ассоциации белорусских банков Александра Кучинского в Китайскую Народную Республику, сообщили БЕЛТА в ассоциации.

В ходе визита состоялась рабочая встреча Александра Кучинского с исполнительным директором Ассоциации банков Китая Пань Гуанвэем. Стороны обменялись опытом саморегулирования в банковско-финансовой отрасли, обсудили перспективные направления инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в сфере подготовки кадров, организации совместных мероприятий. С этой целью руководители двух банковских ассоциаций договорились проработать в кратчайшие сроки возможность заключения меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, а также об организации визита представителей Ассоциации банков Китая в Беларусь.

На встрече также обсуждены вопросы участия белорусских и китайских кредитно-финансовых институтов в развитии зеленой экономики, совершенствования платежно-расчетной системы и другие актуальные темы. В переговорах участвовали советник посольства Беларуси в КНР Валентин Бобрович, глава представительства Беларусбанка Павел Ладик, директор международного департамента Ассоциации банков Китая Вань Хикин.

Кроме того, состоялась рабочая встреча Александра Кучинского по вопросам взаимодействия белорусского и китайского банковских секторов с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым.

Визит был организован при поддержке представительства Беларусбанка в Китае.

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.

Ассоциация банков Китая основана в мае 2000 года. Объединяет свыше 650 банков.-0-