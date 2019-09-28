Белорусские и китайские эксперты обсудят в Минске стандартизацию электротранспорта

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и китайские эксперты 30 сентября обсудят в Минске вопросы стандартизации в области электрического транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта Беларуси.

В семинаре примут участие более 70 специалистов белорусских промышленных предприятий и китайских компаний, а также институтов Госстандарта, Национальной академии наук, министерств транспорта и коммуникаций, промышленности.

Будут представлены разные подходы к разработке стандартов и норм на электрические автомобили, электробусы, технологии зарядки. На встрече планируется обсудить направления для совместной работы.

Электротранспорт является одним из перспективных направлений развития отрасли, альтернативным решением вопросов, связанных с влиянием транспортных средств на окружающую среду. "Продвижение этого направления в Беларуси делает актуальным вопрос обеспечения соответствующей нормативной поддержки и участия в этом процессе всех заинтересованных сторон", - отметили в пресс-службе Госстандарта.-0-