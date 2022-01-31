Белорусские и корейские эксперты обсудили цифровую трансформацию промпредприятий

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и корейские эксперты обсудили нюансы подготовки рекомендаций по цифровизации отечественных промышленных предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики. Минэкономики организовало и при непосредственном участии провело встречу исследователей Корейского института развития с представителями Министерства промышленности Беларуси. "Это мероприятие продолжило новый этап работы по проекту KSP 2021/22 "Цифровая трансформация экономики Беларуси: внедрение лучших практик сотрудничества бизнеса и государственного сектора в области цифровой трансформации промышленного сектора" - углубленные консультации корейских экспертов по ситуации в вопросах цифровизации реального сектора экономики в Беларуси", - отметили в пресс-службе. В ходе онлайн-встречи уточнялись детали построения взаимосвязей между Министерством промышленности и промпредприятиями Беларуси (в систему Минпрома входит 170 предприятий, 64 - государственной формы собственности), которые будут учтены при подготовке качественных и актуальных рекомендаций по их цифровой трансформации. В рабочей встрече приняли участие национальные эксперты Кореи: Чой Чанъён, Ан Джун-Мо, Юн Джи Ун. От Министерства экономики Беларуси - начальник сектора инновационного развития управления экономики инновационной деятельности Елизавета Давельман, от Министерства промышленности - начальник управления информатизации, контроля и организационного обеспечения Александр Баранов и заместитель начальника главного управления внешнеэкономических связей - начальник отдела сотрудничества с зарубежными странами Анатолий Гриневич. Участники договорились продолжить углубленные консультации путем обмена письмами и опросниками через Минэкономики, как ответственного за реализацию данного проекта в Беларуси. Корейская сторона выразила заинтересованность в проведении подобных онлайн-консультаций и с другими государственными органами и организациями: Минсвязи, Минобразованием, ГКНТ, Администрацией Парка высоких технологий. Мероприятия планируется провести в феврале 2022 года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!