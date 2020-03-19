19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские специалисты прорабатывают вопросы контроля качества масложировой продукции. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Елена Моргунова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В России сегодня есть две крупные ассоциации: Масложировой союз в Москве и Балтийский пищевой союз в Калининграде. Мы с ними плотно работаем по созданию условий безопасного ввоза на территорию наших стран масложировой продукции, контроля качества в портах. Сегодня к нам идут разные виды пальмового масла, разные фракции. Поэтому жесткий, строгий контроль по всем санитарным нормам - это самая важная задача", - сказала Елена Моргунова.

Пальмовое масло либо его фракции используют в пищевых продуктах в сочетании с другими растительными маслами для замены животных жиров. Быстрый рост потребления этого масла в мире связан с тем, что урожайность масличной пальмы почти в четыре раза превышает урожайность других масличных растений при одинаковых производственных расходах. В связи с этим его стоимость значительно ниже.

Белорусским ученым удалось установить маркеры, которые свидетельствуют о наличии в продуктах пальмового масла. Разработка вошла в топ-10 самых значимых достижений ученых НАН за 2019 год. Также было изучено влияние пальмового масла в разных дозировках на состояние здоровья экспериментальных животных и добровольцев. Были выявлены факторы, указывающие, что, чем больше в ежесуточном рационе продуктов, содержащих пальмовое масло, тем выше риск возникновения предпосылок для развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения.

Ученые также разрабатывают методику по определению содержания глицидиловых эфиров в растительных маслах. Эти вредные вещества образуются при высокотемпературной обработке всех растительных масел. Есть научные данные, что в пальмовом масле их образуется больше по сравнению с другими. Уже введены ограничения по содержанию глицидиловых эфиров, но, чтобы установить их количество, нужна методика. "Мы сейчас работаем над этой методикой и проводим сличительные испытания с лабораториями России", - добавила заместитель гендиректора НПЦ.

Сегодня в Минске состоялось заседание Межведомственного координационного совета по проблемам питания при Национальной академии наук Беларуси. Специалисты обсуждали вопросы здорового питания в национальном и международном аспектах.-0-