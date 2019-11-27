Белорусские и зарубежные эксперты обсудят в Минске стандартизацию в сфере молниезащиты зданий

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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и зарубежные эксперты 28 ноября обсудят на международном совещании в Минске вопросы стандартизации в области молниезащиты зданий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта. Мероприятие пройдет в БелГИСС. В нем примут участие представители органов государственного управления, научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственных организаций, организаций по стандартизации Беларуси, Испании, России, Турции, Украины, Франции. Специалисты рассмотрят проект межгосударственного стандарта ГОСТ "Молниезащита. Защита зданий и открытых зон от молний с использованием молниеприемников (молниеуловителей) со стримерной эмиссией", разработанный на основе французского национального стандарта. Проект устанавливает требования к "активным" молниеприемникам (МОЭС). Они более эффективны, но на международном и европейском уровнях такой способ молниезащиты в настоящее время не стандартизован. Тем не менее он применяется в таких странах, как Аргентина, Беларусь, Испания, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Россия, Франция, где приняты национальные, отраслевые, корпоративные стандарты или иные нормативные документы. На совещании будут рассмотрены результаты практического использования МОЭС, оценены накопленные статистические данные. Их представят заинтересованным организациям, включая разработчиков и изготовителей молниеприемников, эксплуатирующие организации. "Диалог с участием широкого круга заинтересованных сторон позволит прояснить имеющиеся в экспертной среде позиции и выработать рекомендации по стандартизации МОЭС как в СНГ, так и на национальном уровне, определить возможные пути сотрудничества по изучению и применению передового опыта молниезащиты", - отметили в пресс-службе ведомства.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!