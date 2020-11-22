Белорусские инновационные разработки представлены на выставке Cairo ICT

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus открылась на международной выставке телекоммуникационных и информационных технологий Cairo ICT, которая проходит по 25 ноября в египетской столице. Об этом БЕЛТА сообщили в УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как отметили на предприятии, Cairo ICT является ключевым технологическим мероприятием, которое объединяет поставщиков, системных интеграторов в области информационно-коммуникационных технологий для таких сфер, как машиностроение, банковские и финансовые услуги, образование, энергетика, телекоммуникации, строительство, оборона и безопасность и другие.

Посетители экспозиции Made in Belarus смогут оценить новейшие разработки НАН Беларуси и Министерства образования. В частности, Белгосуниверситет представляет свои разработки медицинского назначения. Среди них комплекс медицинских программ "Кардиология", математические модели для хирургической практики, компьютерное моделирование для создания препаратов против коронавируса. Также представлен наноспутник БГУ BSUSat, который успешно работает на орбите более 700 дней. Его модули позволяют проводить эксперименты по оценке солнечной активности, отслеживанию самолетов, наблюдению за природными и атмосферными явлениями. Кроме того, свои разработки продемонстрируют БГУИР, Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук, Белорусско-российский университет.

В этом году на выставке в Каире представлены более 400 компаний из таких стран, как Россия, Китай, США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Республика Корея, Саудовская Аравия. В церемонии открытия мероприятия приняли участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, министры образования и здравоохранения этой страны.

Организатором экспозиции белорусских производителей является выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты, активное участие и поддержку оказало посольство Беларуси в Египте.-0-