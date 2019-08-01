Белорусские ИП в I полугодии уплатили Br282,5 млн налогов

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальные предприниматели в первом полугодии заплатили Br282,5 млн налогов, что в сопоставимых ценах на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сумме доходов бюджета это составило 2,2%, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Наибольший вклад в формирование доходов бюджета обеспечили ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) - Br142,4 млн, или 50,4% в общей сумме платежей данной категории плательщиков. В сопоставимых ценах их платежи превысили уровень соответствующего периода 2018 года на 11,6%.

В разрезе видов платежей, уплачиваемых плательщиками, применяющими УСН, 86,7% (или Br123,4 млн) составляют поступления налога при УСН и 10,6% (или Br15,1 млн) - НДС, в том числе уплачиваемого при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС - Br4,8 млн. В сопоставимых ценах по отношению к первому полугодию прошлого года поступления налогов при УСН увеличены на 19,1%.

От ИП, которые являются плательщиками единого налога, в бюджет поступило Br60,3 млн, или 21,3% в общей сумме платежей данной категории плательщиков. Основной объем поступлений от них сформирован за счет уплаты единого налога - Br46,7 млн (77,4% в сумме платежей от ИП, применяющих данный режим налогообложения) и НДС, уплачиваемого при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС - Br10,5 млн (17,4%).

Сумма доплаты единого налога индивидуальными предпринимателями по итогам I полугодия составила Br6,4 млн. Удельный вес доплат в общей сумме единого налога - 13,7%.

Индивидуальные предприниматели, налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке, уплатили в бюджет Br79,8 млн (в том числе подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности - Br46,7 млн, НДС - Br23,9 млн), что в сопоставимых ценах выше уровня соответствующего периода 2018 года на 16,5%.

По данным МНС, на 1 июля численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах, составила 250088 человек, что на 11865 человек (или на 5%) больше, чем в прошлом году.

Количество физлиц, являющихся плательщиками налогов, на 1 июля в целом по республике составило 3 млн 46 тыс. 432, что на 5,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В доход бюджета от данной категории плательщиков поступило Br395,4 млн, что в сопоставимых ценах выше уровня соответствующего периода 2018 года на 0,2% (удельный вес в общей сумме доходов - 3%).

По заявительному принципу деятельность осуществляют 33671 физическое лицо (на 7713 человек, или на 29,7%, больше уровня прошлого года). Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено Br3,8 млн единого налога, что в сопоставимых ценах превышает уровень соответствующего периода 2018 года в 1,7 раза.-0-