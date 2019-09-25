Белорусские комбайны на льготных условиях будут поставляться в Ставропольский край

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш", ООО "Бизон Трейд" и Министерство сельского хозяйства Ставропольского края России заключили трехстороннее соглашение о реализации техники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского производителя.

Белорусские комбайны теперь будут поставляться в регион на льготных условиях. Предлагается программа, по которой можно без первоначального аванса взять технику с отсрочкой платежа. Плюс будет действовать специальная цена.

"Для нас Ставропольский край - одно из стратегических направлений по реализации техники", - отметил генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Александр Новиков.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" производитель выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-