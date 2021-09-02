Белорусские компании примут участие в крупнейшей промышленной выставке в Сирии

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция Made in Belarus будет представлена на Международной промышленной выставке Rebuild Syria, которая откроется 29 сентября в Дамаске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Выставка Rebuild Syria, посвященная восстановлению инфраструктуры и экономики Сирии, включает тематические разделы "Технологии строительства и строительные материалы", "Отделочные и декоративные изделия", "Кухни, ванные комнаты, сантехника, технологии водоснабжения", "Кондиционирование, отопление, освещение, электрогенерация и электротехника", "Нефть и газ", "Экология и управление инфраструктурой", "Страхование и банковское дело", "Cистемы связи", "Информационные технологии и программное обеспечение", "Продукты питания и напитки".

Rebuild Syria проводится в сирийской столице с 2015 года. В 2019-м в выставке участвовали 389 компаний из 31 страны. Мероприятие посетили более 40 тыс. человек.

В нынешнем году будет впервые представлена экспозиция белорусских производителей Made in Belarus, организованная "Белинтерэкспо". Участие в ней подтвердили МТЗ, МАЗ, Брестский электротехнический завод, "ЕАА-Спецстрой" и другие предприятия.

"Помимо очного участия мы предлагаем белорусским экспортерам дистанционный формат, который позволит провести переговоры с потенциальными деловыми партнерами, не выезжая из Беларуси. Сотрудники "Белинтерэкспо" будут знакомить сирийских посетителей с предложениями белорусских участников, демонстрировать экспонаты и образцы, а в случае заинтересованности в дальнейших переговорах стендисты будут связывать сирийских бизнесменов с представителями компаний-экспонентов при помощи видеосвязи, что позволит установить прямой контакт и предметно договориться о сотрудничестве и поставках", - отметили в выставочной компании.

В "Белинтерэкспо" подчеркнули: в настоящее время Сирия нуждается в восстановлении промышленности, сельского хозяйства, строительства, сферы услуг. В стране реализуются 115 проектов по воссозданию систем водо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций. Общая стоимость работ оценивается в $540 млрд. В связи с этим стране необходим широкий спектр материалов, услуг и технологий.

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus на выставке Rebuild Syria организуется при поддержке посольства Беларуси в Сирии.-0-