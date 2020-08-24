24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские компании заинтересованы в экспорте продукции в Красноярский край. Об этом шла речь на бизнес-встрече онлайн, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

В мероприятии участвовали представители 12 белорусских компаний и предприятий Красноярского края. Стороны провели презентации и онлайн-переговоры, обсудили взаимовыгодное сотрудничество в таких сферах, как контейнерные железнодорожные перевозки, экспорт белорусских продуктов питания в Красноярский край, проектирование, монтаж и обслуживание индивидуальных тепловых пунктов, изготовление станций обезжелезивания воды.

Заместитель торгового представителя России в Беларуси Залина Кобесова во время онлайн-встречи подчеркнула важность и своевременность переговоров в таком формате, позволяющих наращивать взаимный потенциал в торгово-экономическом обороте двух регионов, а также выразила готовность всячески содействовать как белорусским, так и российским предприятиям.

Организатором выступило Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и союз "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата", которые также подтвердили готовность и в дальнейшем способствовать инициативам представителей бизнеса, используя инструменты и возможности ТПП.-0-