Белорусские кварталы могут появиться в городах Архангельской области

21 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Архангельская область заинтересована, чтобы в крупных городах региона появились белорусские кварталы. Об этом заявил журналистам губернатор Архангельской области России Игорь Орлов по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень хотели бы, чтобы белорусский квартал появился в некоторых городах области - Архангельске, Северодвинске, Котласе, где ведем масштабные стройки в рамках переселения из аварийного жилья, - сказал Игорь Орлов. - Заинтересованы, чтобы мощности Республики Беларусь, ваши компании оказали содействие в реализации масштабных национальных проектов, которые определены Президентом России".

Приоритетными направлениями сотрудничества губернатор считает строительство и машиностроение. В этих сферах уже есть проекты, намечены и новые.

По словам Игоря Орлова, без белорусской техники уже невозможно представить такие отрасли, как сельское хозяйство, городской транспорт, лесная промышленность. "Мы являемся крупными покупателями автомобилей БелАЗ. Более 50 автомобилей этой марки работают в Архангельской области, добывая алмазы на месторождениях", - заметил он. Особый интерес у российской делегации вызывают белорусские технологии по освоению торфяных месторождений. "Очень хотелось бы, чтобы мы смогли должным образом взаимодействовать при развитии арктической зоны Российской Федерации", - предложил губернатор.

О заинтересованности в развитии сотрудничества с Беларусью свидетельствует многочисленный состав делегации Архангельской области - более 50 человек, включая предпринимателей, представителей муниципалитетов. За время пребывания в Беларуси они провели переговоры с правительством, руководством Миноблисполкома, Национальной академии наук, "Беллесбумпромом", посетили агрокомбинат "Ждановичи", ОАО "Керамин", где обсудили пути усиления взаимодействия.

"Все эти направления даже не укрепляют, а поддерживают тот высочайший градус отношений, которые существуют между Россией и Беларусью, между нашими регионами. Уверен, что это будет только развиваться в дальнейшем", - резюмировал Игорь Орлов.-0-