Белорусские лаборатории переходят на новую версию международного стандарта ISO/IEC 17025

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские испытательные и калибровочные лаборатории переходят на новую версию международного стандарта ISO/IEC 17025. Такую оценку проходят более 200 лабораторий, а 15 уже получили аттестаты аккредитации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

По словам директора Белорусского государственного центра аккредитации (БГЦА) Татьяны Николаевой, на площадках международных организаций по оценке соответствия и аккредитации лаборатории договорились о том, что применение данного стандарта обеспечивает доверие к результатам испытаний и реализует основной принцип: испытано единожды - признано везде. Новая версия основана на современных подходах в лабораторном деле, базирующихся на IT-технологиях, процессном и риск-ориентированном менеджменте.

"Этот стандарт очень важен и для лабораторий Беларуси. С 1 октября 2019 года введен ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, идентичный новой версии международного стандарта ISO/IEC 17025. Во всем мире срок перехода на новую версию ISO/IEC 17025 имеет трехлетний период с даты ее публикации и завершается 30 ноября будущего года", - отметила Татьяна Николаева.

Для оказания методической помощи БГЦА на своей базе и в областных городах проводит тренинги для заявителей на аккредитацию, аккредитованных субъектов как с использованием своих ресурсов, так и с привлечением международных экспертов. Также разработаны методические рекомендации, в которых приведены разъяснения по каждому пункту стандарта и практические примеры расчета рисков в деятельности лабораторий.

"Проведенное анкетирование аккредитованных субъектов говорит о достаточной степени готовности выполнить переход на новую версию стандарта до 30 ноября 2020 года, - добавила Татьяна Николаева. - С этой даты действующий в настоящее время СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 будет отменен, аттестаты аккредитации на соответствие его требованиям будут считаться недействительными".

Новшества будут способствовать повышению уровня деятельности отечественных лабораторий, обмену информацией и опытом, упрощению процедур признания результатов проводимых ими исследований на региональном и международном уровне, содействовать повышению качества выпускаемой продукции и ее экспортного потенциала.

В пресс-службе напомнили, что Беларусь с 2018 года является подписантом пакета международных соглашений о взаимном признании результатов испытаний и сертификации. В ноябре Национальная система аккредитации будет проходить оценку со стороны Европейской организации по аккредитации по подтверждению данного статуса. Организациям предстоит продемонстрировать и гарантировать соблюдение сроков переходного периода, эквивалентность деятельности новым требованиям.-0-