Белорусские лекарства выходят на фармацевтический рынок Венгрии

20 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусское СООО "Нативита" и венгерская компания Pharma Gap Kft в Будапеште подписали соглашение о намерении сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Венгрии, где и состоялось заключение документа.

"В ближайших планах компаний - регистрация и дистрибуция на территории Венгрии и других стран жизненно важных лекарственных средств, производимых в Беларуси. В перечне препаратов - лекарственные средства, применяемые при лечении онкологических заболеваний, а также цитокинового шторма при инфекции, вызванной COVID-19", - отметили в посольстве.

Фото посольства Беларуси в Венгрии

СООО "Нативита" - международная научно-производственная фармацевтическая компания по разработке и выпуску инновационных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и других тяжелых заболеваний на сертифицированных по стандартам GMP белорусских производственных мощностях. "С 2016 года "Нативита" находится в топ-5 компаний на госпитальном рынке Беларуси и стала компанией №1 в онкологическом сегменте. Глубокая локализация и сертифицированное производство лекарств по полному циклу создает хорошие возможности для наращивания экспорта белорусских лекарственных средств в ЕС", - считают в белорусской дипломатической миссии.-0-