10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лесхозы отправили второй контейнерный поезд с пиломатериалами в Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Лесохозяйственные учреждения активно развивают торговые отношения с китайскими партнерами. Так, на этой неделе из Колядичей в Сучжоуси (КНР) был отправлен уже второй контейнерный поезд Минлесхоза с пиломатериалами. Производители продукции - лесохозяйственные учреждения Минской области. Реализацией занималось УП "Беллесэкспорт".

В составе поезда - 44 контейнера с общим объемом 1830 куб.м пиломатериалов. Поезд идет по Новому шелковому пути. Ожидается, что белорусские пиломатериалы прибудут в Китай в течение 10-12 дней. Это в четыре раза быстрее, нежели морским путем.

Фото Министерства лесного хозяйства

Как отметили в пресс-службе, впервые контейнерный поезд с пиломатериалами лесхозов был отправлен в Китай в апреле этого года. Тогда общий объем продукции достиг 1613 куб.м. Обе стороны остались довольны новым форматом сотрудничества.

Ранее поставки осуществлялись исключительно морским путем и с помощью иностранных посредников, что сказывалось на конечной стоимости продукции. "Выход на прямых покупателей, а также начало поставок продукции контейнерными поездами позволят белорусским лесхозам не только закрепиться на китайском рынке, но и быть на нем конкурентоспособными", - подчеркнули в Минлесхозе.

Сегодня китайские партнеры заинтересованы в приобретении елового и соснового обрезного материала, прорабатывается вопрос также поставки продукции из лиственных насаждений.

До конца июня УП "Беллесэкспорт" намерено отправить еще один контейнерный поезд в Сучжоуси. В перспективе будут организованы ежемесячные поставки произведенных лесхозами пиломатериалов в КНР.-0-