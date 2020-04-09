Белорусские лифты доставили в Норильск по Северному морскому пути

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новые белорусские лифты доставили в российский Норильск с использованием Северного морского пути, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"254 лифта производства ОАО "Могилевлифтмаш" поставил в Норильск дилер белорусского предприятия - ООО "Импорт-Лифт", - сказали в дипмиссии. Белорусские лифты планируется установить в многоквартирных домах Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

"Поставка, которая осуществлялась по Северному морскому пути, стала уже не первой для ООО "Импорт-Лифт", - отметили в пресс-службе. - Компания является одним из наиболее активных и эффективных дилеров "Могилевлифтмаша" в регионах Сибири, который занимается поставкой белорусского лифтового оборудования в том числе и в самые труднодоступные регионы".-0-