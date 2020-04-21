Белорусские молочные предприятия прошли сертификацию для поставок во Вьетнам

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия при активном содействии посольства Беларуси во Вьетнаме завершило процесс сертификации производителей молока и молочной продукции во Вьетнаме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Профильные госорганы двух стран согласовали все необходимые документы для начала полноформатных поставок белорусских молока и молочной продукции на рынок Вьетнама. "Этот шаг позволит отечественным предприятиям избегать обязательной сертификации каждой партии поставляемой продукции, сопряженной со значительными временными и финансовыми издержками", - пояснили в Минсельхозпроде.

Как ожидается, это позволит более эффективно использовать возможности, предоставляемые соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, и, как следствие, увеличит объемы экспорта белорусских молока и молочных продуктов на вьетнамский рынок.-0-