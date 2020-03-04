Белорусские нефтехимические предприятия заключили в Турции соглашения на более чем 2 млн евро

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтехимические предприятия заключили соглашения на более чем 2 млн евро на международной текстильной выставке Yarn Fair, которая проходила 27-29 февраля в Стамбуле. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

По итогам работы экспозиции "СветлогорскХимволокно" подписал спецификации к контрактам на поставку продукции на сумму 500 тыс. евро, "Полоцк-Стекловолокно" заключил протоколы о намерениях с турецкими компаниями на общую сумму 850 тыс. евро, а филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот" договорился о поставках в 2020 году на турецкий рынок около 1,5 тыс. т полиамидных нитей.

"Могилевхимволокно" представило на выставке новинку - первичное полиэфирное волокно типа "конжугейт", используемое в качестве наполнителя, а также широкий ассортимент полиэфирных волокон, нитей и жгутов.

Термостойкие нити "Арселон", не имеющие аналогов в мире, презентовало предприятие "СветлогорскХимволокно". Инновационное волокно не горит, не плавится, отталкивает воду, обладает максимальной прочностью и высокой устойчивостью к гидролизу. Уникальные нити могут применяться для пошива спецодежды и защитного текстиля для отелей, а также при производстве шлангов, шин и высокотемпературных фильтров.

Широкий ассортимент синтетических волокон и нитей, а также полиамида-6 и полимерных композиционных материалов на его основе продемонстрировал филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот".

Компания "Полоцк-Стекловолокно" представила широкий спектр продукции на основе стекловолокна: электроизоляционные стеклоткани, базальтовое волокно, высокотемпературные кремнеземные материалы, стеклонити и ровинги, применяемые для электроизоляционной обмотки проводов и при производстве тканей и лент.

Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" презентовал на выставке акриловые волокна, используемые при производстве пряжи, искусственного меха, гардинных, трикотажных, ковровых изделий, обивочных, нетканых и других материалов.

Оператором белорусской экспозиции выступило выставочное предприятие "Белинтерэкспо".-0-