Белорусские нефтяники начали геологоразведку Южной зоны Припятского прогиба

1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтяники впервые приступили к масштабным геологоразведочным работам в Южной зоне Припятского прогиба, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал заместитель генерального директора РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" по геологии Петр Повжик, определены три наиболее перспективных участка для проведения сейсморазведочных работ 3D - Валавский, Ельский и Радомлянский. По прогнозам специалистов, извлекаемые запасы этих объектов - более 14 млн т углеводородов. Такое заключение с высокой вероятностью сделали по итогам предварительных исследований.

Начали сейсморазведку с Валавской площади Южной структурной зоны Припятского прогиба. Сейчас сейсморазведчики развернули здесь полевой лагерь. Фактически работают в чистом поле. "Притоки пластовых флюидов, которые были получены при испытаниях, свидетельствуют о хороших коллекторских свойствах пород", - рассказали на предприятии. В зависимости от результатов дальнейших работ будет определяться объем необходимой инфраструктуры.

Всего сейсморазведкой 3D будут покрыты Ельско-Наровлянская, Радомлянская, Николаевская и Выступовичская нефтеперспективные площади в пределах Южной структурной зоны. Они расположены в Лельчицком, Ельском, Наровлянском, Мозырском и Хойникском районах Гомельской области.

Программа полевых сейсморазведочных работ 3D на 2021-2025 годы в южной структурной зоне включает 3 тыс. кв.км. По словам Петра Повжика, это направление - в числе главных в стратегии нефтяной геологоразведки страны на ближайшие пять лет.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран. Сейсморазведка - раздел разведочной геофизики, основанный на регистрации искусственно возбуждаемых упругих волн и извлечении из них полезной геолого-геофизической информации.-0-