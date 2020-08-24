Белорусские нефтяники обновляют парк техники для подземного ремонта скважин

24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ПО "Белоруснефть" обновляет парк техники для подземного ремонта скважин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Парк оборудования для бригад подземного ремонта скважин пополнили два агрегата БАРС-50. Две единицы такой техники ввели в эксплуатацию в прошлом году в управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин.
Подъемники - российского производства. "БАРС-50 изготовлен на базе самоходного шасси САБР, собранного из камазовских узлов и агрегатов. Агрегат соответствует технико-технологическим требованиям современных ремонтных работ в "Белоруснефти". Подъемники одновременно обладают высокой мобильностью, необходимой надежностью и грузоподъемностью", - рассказали на предприятии.
По оценке специалистов, при выполнении операций на новой технике сокращается время ремонта скважин, монтажа-демонтажа оборудования и транспортные затраты. "Установка оснащена выносным пультом управления, поэтому при сложных работах контроль спускоподъемных операций может перейти от машиниста подъемника к бурильщику", - уточнили в компании.
Ранее бригады подземного ремонта скважин "Белоруснефти" работали на установках АР-32/40М, которые уже не отвечают современным требованиям. Потребовалась модернизация парка профильного оборудования.
Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-