Белорусские нефтяники освоили технологию американских сланцевиков

17 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтяники внедрили новую технологию интенсификации добычи нефти. Речь идет о кластерном многостадийном гидроразрыве пласта по технологии Plug&Perf, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании "Белоруснефть".

Технологические операции успешно выполнены на скважине № 67 Северо-Домановичского месторождения. В операциях были задействованы работники тампонажного управления, управлений по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин, а также промыслово-геофизических работ. Сопровождали мероприятия специалисты института "БелНИПИнефть". Заказчиком выступило НГДУ "Речицанефть". Курировал внедрение технологии главный инженер - заместитель генерального директора "Белоруснефти" Антон Серебренников.

"Название технологии, пришедшей в белорусский регион из Северной Америки с ее сланцевой революцией, дословно переводится как "пробка и перфорация". Это раскрывает суть методики", - отметили в пресс-службе.

По словам первого заместителя начальника - главного инженера НГДУ "Речицанефть" Василия Фролова, использование новой технологии позволяет кратно снижать время на подготовку скважины к следующему этапу ГРП. "При проведении поинтервальной обработки по классической технологии на обычной скважине цикл отсечения выполненной зоны и перфорация следующей может длиться от 2 до 5 суток. При применении технологии Plug&Perf понадобится от 3 до 6 часов", - уточнил он.

Немаловажной особенностью новой технологии является одновременное создание нескольких трещин ГРП за одну закачку.