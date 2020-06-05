Белорусские нефтяники приступили к проекту "Цифровое месторождение"

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Процесс нефтедобычи в Беларуси вступает в новую историческую эпоху - в "Белоруснефти" приступили к проекту "Цифровое месторождение", сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Первым шагом в этом направлении стала организация в нефтегазодобывающем управлении "Речицанефть" Центра интегрированных операций. Он начал работать 1 июня.

Основные задачи центра - увеличить объем добычи нефти за счет внедрения инновационных технологий, повысить производительность труда геологов и технологов управления, снизить себестоимость добычи на месторождениях НГДУ "Речицанефть" благодаря оптимизации производственных процессов.

На предприятии отметили, что в основе деятельности центра - широкое применение цифровых технологий. В перспективе с помощью IT планируется вести непрерывный анализ всех процессов на месторождениях, чтобы максимально оперативно корректировать организационные решения.

"Мы планируем продолжать развитие цифровизации добычи нефти. Подготовим предложения и определим дальнейшие шаги. Планируем внедрять все, что нужно для цифрового месторождения. Это понятие подразумевает не только программные продукты, датчики и т.д., но и сами подходы, интеллектуализацию всей добычи нефти. На постсоветском пространстве наше предприятие одно из самых цифровизированных. У нас есть все необходимое", - рассказал первый заместитель начальника - главный инженер НГДУ "Речицанефть" Василий Фролов.

В качестве "пилота" выбрано Речицкое месторождение. Здесь будут собирать все данные - геологические, технические, статистические - и затем передавать в Центр интегрированных операций, где информацию обработают, проанализируют и сохранят в доступном для работы виде.

В работе центра задействованы только специалисты НГДУ "Речицанефть". "Проект очень важен для управления. Центр - стартовая ступенька к развитию цифровизации, интеллектуализации нефтедобывающей отрасли. Нам предстоит еще пройти многие этапы развития технологии "Цифрового месторождения". Это подразумевает объединение функционала геологических и технологических служб под одно крыло, формирование оперативного центра добычи нефти и газа", - подчеркнул начальник НГДУ "Речицанефть" Сергей Ласица. По его словам, на конечном этапе создание "Цифрового месторождения" подразумевает объединение имеющихся информационных систем, построение алгоритма взаимодействия. "То есть, предполагается создать интеллектуальную систему, которая будет помогать принимать решения персоналу", - уточнил он.

Так, специалисты центра будут давать оперативную оценку эксплуатации фонда скважин, чтобы избежать возникновения угрозы осложнений, анализировать причины простоев скважин, формировать предложения и мероприятия по сокращению простаивающего фонда.

"В дальнейшем после оснащения оборудованием и программными продуктами центр станет той стартовой площадкой, откуда начнется цифровизация отечественной нефтедобычи", - заключили в компании.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-