Белорусские нефтяники разработали новый раствор для ускорения бурения

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты тампонажного управления "Белоруснефти" разработали и внедрили в производство концептуально новый буровой раствор. Он позволит ускорить процесс бурения надсолевых комплексов и сократить сроки строительства скважин на месторождениях "Белоруснефти", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Чтобы получить оптимальный состав раствора, специалисты службы по сервису промывочных жидкостей тампонажного управления провели комплекс лабораторных исследований и испытаний, досконально изучили разрез надсолевого комплекса, подобрали химические реагенты. На предприятии отметили, что это абсолютно новый ингибирующий полимерный буровой раствор DIFS (Drilling Inhibitor Fluid System), ранее не применялся на месторождениях в белорусском регионе. "Мы изменили технологию приготовления буровых растворов. Химические реагенты, которые в процессе приготовления не позволяли обеспечивать требования заказчика к параметрам буровых растворов, исключили. Заменили их на более качественные. Пересмотрели и существующие рецептуры. В итоге новая рецептура уже при первом промышленном применении показала себя с наилучшей стороны и позволила получить положительный результат", - рассказал руководитель службы по сервису промывочных жидкостей тампонажного управления Антон Богомолов.

Промышленные испытания нового раствора проводили с начала года. "Работали на скважине №10 Карташовского нефтяного месторождения. В результате опытно-промысловых испытаний подтверждена эффективность рецептуры бурового раствора DIFS и целесообразность его дальнейшего внедрения в производство", - отметил ведущий инженер службы по сервису промывочных жидкостей тампонажного управления Михаил Горбачев.

За время опытно-промысловых испытаний тампонажники добились сокращения наработки бурового раствора, значительного снижения объемов его приготовления. Раствор готовился на буровой, при строительстве скважины, без привлечения дополнительных ресурсов. Результат применения новой рецептуры - увеличение скорости механической проходки, уменьшение сальникообразования, снижение количества профилактических спускоподъемных операций.

Начальник тампонажного управления Дмитрий Маевский подчеркнул, что в "Белоруснефти" несколько лет стоял вопрос о разработке бурового раствора, который позволил бы решить определенные задачи при бурении надсолевого комплекса Припятского прогиба. "По итогам первого этапа промышленных испытаний DIFS можно с уверенностью сказать, что циркулирующий агент оправдал ожидания и выполнил поставленные задачи. После завершения всех испытаний и мероприятий мы намерены выйти на международный рынок с сервисом по буровым растворам", - добавил он.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-