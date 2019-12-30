Белорусские нефтяники запускают в эксплуатацию новый газовый промысел в Сибири

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 30 декабря 2019
Минск Облачно с прояснениями 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:04 Эксперт: покупка пиротехники - это всегда в какой-то степени лотерея Общество
11:55 "Славкалий" обустроил артезианские скважины для Нежинского ГОКа Экономика
11:53 ФОТОФАКТ: Минск украшен к Новому году световыми инсталляциями Регионы
11:52 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 декабря из-за сильного ветра Общество
11:40 Генпрокуратура выявила нарушения в работе Брестской таможни Регионы
11:31 В БГТУ разработали технологию переработки смешанных полимерных отходов Общество
11:19 Техрегламент на средства пожарной безопасности вступит в силу в ЕАЭС с 1 января Общество
11:19 Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
11:18 Туристический потенциал Беларуси в 2020 году представят в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне Общество
11:17 Вокруг планеты: Безумная яично-мучная битва состоялась в Испании Калейдоскоп
11:12 Рабочий в Китае упал с 30 этажа и остался цел Калейдоскоп
11:08 Волейболисты минского МАПИДа выиграли главный приз турнира в Латвии Спорт
10:48 Белорусские нефтяники запускают в эксплуатацию новый газовый промысел в Сибири Экономика
10:45 Водитель такси и 10-летняя девочка пострадали в ДТП в Бресте Происшествия
10:25 Касперович: экономика определяет структуру подготовки кадров и их количество Общество
10:22 Соболенко завершила год на 11-м месте рейтинга WTA Спорт
10:19 В Белоозерске горело помещение колледжа электротехники Происшествия
10:15 Высшее образование становится более массовым, но свой элитарный характер не теряет - Касперович Общество
10:14 Более 20 человек обратились к медикам после ДТП с белорусским автобусом под Псковом Происшествия
10:03 Для родственников пострадавших в ДТП под Псковом белорусов откроют горячую линию Происшествия
09:42 В Китае вынесли приговор ученому за незаконное редактирование генов человеческого эмбриона В мире
09:34 Полина Сероносова занимает 44-е место в общем зачете лыжной многодневки "Тур де Ски" Спорт
09:30 Гороскоп на январь 2020 года Калейдоскоп
09:00 В Новый год – с новым домом! Праздничная акция и подарки: пусть исполняются самые заветные мечты – о собственной квартире! Общество
08:57 Следствие рассматривает три версии крушения самолета Bek Air в Казахстане В мире
08:47 Конфетти под бой курантов, хоровод и караоке ждут гомельчан в новогоднюю ночь Регионы
08:39 Волейболисты солигорского "Шахтера" одержали 10-ю победу подряд в чемпионате Беларуси Спорт
08:21 Обновленная больница откроется сегодня в Осиповичах Регионы
08:11 Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом Происшествия
08:00 Картина выходных: Венский бал, планы по повышению зарплат бюджетникам и звездный патруль Деда Мороза Общество
Все новости
Все новости
Экономика
30 декабря 2019, 10:48

Белорусские нефтяники запускают в эксплуатацию новый газовый промысел в Сибири

Фото ООО "Белоруснефть-Сибирь"
Фото ООО "Белоруснефть-Сибирь"

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтяники приступают к разработке нового лицензионного участка в России. Об этом сообщил журналистам директор ОАО "Нефтяная компания "Янгпур" Александр Поляков, передает корреспондент БЕЛТА.

Нефтяная компания, с 2013 года входящая в состав РУП "ПО "Белоруснефть", выиграла тендер на право пользования недрами на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке. Его площадь составляет 493,5 кв.км. Специалисты нацелены на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья.

Расположен актив в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Смежен с северной границей Известинского лицензионного участка, который разрабатывает нефтяная компания.

"В белорусской истории компании "Янгпур" такое приобретение первое. Это абсолютно новый актив. Сейчас проходит поисково-оценочный этап геологоразведочных работ", - рассказал Александр Поляков.

На этом этапе есть все основания полагать, что освоение данного промысла позволит существенно нарастить объемы добычи углеводородного сырья. При этом руководитель подчеркнул, что показатели компании по добыче за текущий год стали рекордными за всю историю "Янгпура".

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран. Компания "Янгпур" представляет "Белоруснефть" на российском рынке добычи нефти и газа, ведет поиск, разведку и разработку семи месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
нефть регионы России
Новости рубрики Экономика
Нежинский ГОК. Фото из архива "Славкалий" обустроил артезианские скважины для Нежинского ГОКа
Фото из архива Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Фото из архива Рост реальных денежных доходов белорусов по итогам года ожидается на уровне 7,5% - Крутой
Фото из архива В Беларуси продолжат работу по декриминализации экономических преступлений
Дмитрий Крутой. Фото из архива Беларуси и России осталось согласовать вопросы по газу, нефти и налогам - Крутой
Фото из архива Петришенко рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям
Главное
В изысканной атмосфере и с участием Президента - во Дворце Независимости прошел первый Венский бал
Петришенко рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям
Касперович: экономика определяет структуру подготовки кадров и их количество
В Новый год – с новым домом! Праздничная акция и подарки: пусть исполняются самые заветные мечты – о собственной квартире!
Топ-новости
Высшее образование становится более массовым, но свой элитарный характер не теряет - Касперович
Туристический потенциал Беларуси в 2020 году представят в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне
Бизнес по-новому с "Оплати-Бизнес" от Белинвестбанка
ФОТОФАКТ: Минск украшен к Новому году световыми инсталляциями
Елка от БелАсептики
Более 20 человек обратились к медикам после ДТП с белорусским автобусом под Псковом
Волейболистки "Минчанки" выиграли Кубок Беларуси
В Беларуси в 2020 году планируется увеличение тарифов на ЖКУ на $5
Гороскоп на январь 2020 года
В Минске 1 января временно изменится график работы общественного транспорта
Техрегламент на средства пожарной безопасности вступит в силу в ЕАЭС с 1 января
Белорусские нефтяники запускают в эксплуатацию новый газовый промысел в Сибири
Рост реальных денежных доходов белорусов по итогам года ожидается на уровне 7,5% - Крутой
Социальная помощь многодетным семьям в Беларуси увеличится
Минтруда разъяснило новшества в законе об охране труда
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.