20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские НПЗ готовы перерабатывать 24 млн т российской нефти в год, сообщил в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима" заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков, сообщает БЕЛТА.

"Технические возможности первичных и вторичных процессов белорусских НПЗ позволяют обеспечить переработку нефти в объеме 24 млн т в год - по 12 млн т на каждом НПЗ. В I квартале 2020 года "Нафтан" готов переработать 3 млн т, Мозырский НПЗ - 2,9 млн т", - рассказал Андрей Бунаков.

Он добавил, что белорусские нефтепродукты соответствуют всем международным требованиям по качеству и востребованы на внешних рынках. Направления продаж нефтепродуктов прорабатываются и определяются Белорусской нефтяной компанией с учетом логистики поставок и других условий реализации.

Индикативный баланс на поставку 24 млн т нефти Россия и Беларусь подписали в декабре. В 2015 году на заводы было поставлено 23,5 млн т нефти. "У нас и сегодня есть возможность переработки таких объемов, имеется необходимая транспортная инфраструктура. И отечественные заводы, и наш постоянный партнер Белорусская железная дорога готовы обеспечить перевозку всего объема нефтепродуктов", - сказал заместитель председателя концерна.-0-