Белорусские НПЗ в I квартале снизили переработку нефти на 40,6% до 2,76 млн т

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переработка нефти на белорусских НПЗ ("Нафтан" и Мозырский НПЗ) в I квартале 2020 года снизилась на 40,6% до 2,76 млн т. Такие данные были озвучены на заседании совета концерна "Белнефтехим" по итогам работы в I квартале, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна.

"Индекс производства промышленной продукции концерна в сопоставимых ценах по итогам I квартала составил 83,8%. Добыто 424 тыс. т нефти (101,9% к январю - марту 2019 года). Объем переработки нефти за три месяца составил 2,76 млн т (59,4% к соответствующему периоду прошлого года)", - сообщил "Белнефтехим".

За три месяца концерн выполнил два из трех ключевых показателей эффективности: рентабельность продаж в промышленности и показатель по энергосбережению. Не выполнен показатель по экспорту товаров. Как пояснили в "Белнефтехиме", негативное влияние на показатели внешней торговли оказали снижение физических объемов экспорта нефтепродуктов, падение котировок на нефть марки Urals на 24%, с $63,2 до $48,1 за баррель, вовлечение в переработку на НПЗ запланированной на экспорт белорусской нефти и снижение котировок и экспортных цен на химическую и нефтехимическую продукцию. В итоге экспорт товаров составил $921,2 млн, или 44,2% к соответствующему периоду прошлого года (при задании 103,5%).

Совет концерна утвердил актуализированный комплекс мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в организациях концерна. Рассмотрены реализация инвестпроектов в организациях, эффективность работы субъектов отраслевой товаропроводящей сети, меры по оптимизации непрофильных активов, работа объектов социальной сферы и другие актуальные вопросы.-0-