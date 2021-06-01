1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские НПЗ в I квартале увеличили переработку нефти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима", сообщает БЕЛТА.

"В I квартале 2021-го организации концерна работали в условиях стабильных поставок нефти из Российской Федерации и роста котировочных индексов на производимую продукцию. В результате мы видим неплохие цифры в отчетности. В I квартале белорусские нефтяники добыли 400 тыс. т нефти. НПЗ переработали нефти в полтора раза больше, чем за тот же период 2020 года, - 4,2 млн т. Также в полтора раза больше произвели нефтепродуктов - 3,6 млн т. Экспорт нефтепродуктов составил $1 млрд", - сказал Андрей Рыбаков.

Он также отметил, что "Белнефтехим" в I квартале обеспечил выполнение доведенных целевых показателей эффективности. Темп роста экспорта товаров превысил 151%, рентабельность продаж составила 8%. Индекс промышленного производства - 117,5%, снизились запасы готовой продукции. В организациях концерна прирост выручки от реализации продукции составил около 37%. Растет и чистая прибыль.-0-