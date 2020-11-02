Белорусские НПЗ в ноябре планируют переработать 1,65 млн т российской нефти

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) в ноябре планируют переработать 1,65 млн т российской нефти, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На белорусские НПЗ в ноябре из Российской Федерации запланированы поставки 1,65 млн т нефти (1,57 млн т - по трубопроводу и 80 тыс. т - по железной дороге)", - сообщил Александр Тищенко.

Поставщиками выступят компании, которые отправляли нефть в Беларусь и в прежние месяцы.-0-