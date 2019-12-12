Белорусские НПЗ в состоянии переработать в 2020 году 24 млн т нефти из РФ - глава "Белнефтехима"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские НПЗ (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) в состоянии переработать в 2020 году 24 млн т российской нефти, предусмотренных индикативным балансом, сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В балансах стоит 24 млн т нефти. На данный момент максимально возможный объем, который мы можем забрать на переработку, - 24 млн т. Белорусские заводы уже давно в состоянии переработать такой объем", - отметил Андрей Рыбаков.

Глава "Белнефтехима" уточнил, что в последние годы объем переработки складывался по-разному, в частности переработалось в год 16 млн т, 18 млн т, 21 млн т нефти.

Андрей Рыбаков пояснил, что фактический объем переработки будет складываться, исходя из ежемесячных и квартальных графиков.

Как сообщалось, Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти в 2020 году в Беларусь в объеме 24 млн т. В соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и РФ в баланс могут вноситься изменения до 15 ноября того года, на который согласован баланс.-0-